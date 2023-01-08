Берлин, 8 января, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Страх в западных военных специалистов вселяют российские гиперзвуковые ракеты «Циркон». Об этом 8 января пишет аналитик Ян-Фредерик Вендт в статье для издания Frankfurter Rundschau.

Минобороны РФ/ТАСС Испытательные стрельбы гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон»

«Для западных военных стратегов гиперзвуковые ракеты — кошмар», — написал Вендт.

Он отметил, что снаряды «Циркона» управляются даже после того, как они были выпущены, что делает их практически неуязвимыми для систем противовоздушной обороны (ПВО).

Он также напомнил, что Россия в 2017 году стала первой страной, в арсенале которой появилось гиперзвуковое оружие, а сейчас США и Китай ведут разработку аналогичных систем.

Ранее британская газета Express отметила, что решение президента России Владимира Путина поставить на вооружение ракеты «Циркон» прорвёт морскую оборону НАТО.