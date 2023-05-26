Токио, 26 мая, 2023, 05:18 — ИА Регнум. Японским правительством принято решение расширить антироссийские санкции и ввести рестрикции в отношении физлиц и организаций, сообщили 26 мая в министерстве иностранных дел страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Так, в санкционные списки вошли командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Михаил Теплинский, командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев, журналистка Ольга Скабеева, командир батальона «Спарта» Артём Жога, гендиректор концерна «Алмаз-Антей» Яна Новикова.

Кроме того, ограничения вводятся в отношении российских организаций, которым запретят экспорт товаров, способствующих укреплению промышленной российской базы.

Рестрикции влекут за собой заморозку активов, обнаруженных на территории Японии. Всего в новый пакет вошли 24 физических лица и 78 организаций.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Японии заявили, что в рамках нового пакета санкций введут запрет на предоставление России строительных и инженерных услуг.

Евросоюз разрабатывает 11-й пакет санкций против России. Новые рестрикции ограничат не только транзит товаров двойного назначения через Россию, но и их экспорт в некоторые из стран.