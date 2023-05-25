Манчестер, Великобритания, 26 мая, 2023, 01:01 — ИА Регнум. Футболисты клуба «Манчестер Юнайтед» с разгромным счётом победили «Челси» в перенесенном матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

Manutd.com «Манчестер Юнайтед»

Матч завершился со счетом 4:1. У хозяев поля авторами забитых мячей стали Каземиро, Антони Марсьяль, Маркус Рэшфорд, Бруно Фернандеш, реализовавший пенальти. У «Челси» отличился Жоау Феликс.

«Манчестер Юнайтед» с 72 очками поднялся на третье место в турнирной таблице, «Челси» набрал 43 балла и идет на 12-й позиции.

Как сообщало ИА Регнум, «Манчестер Сити» за три тура до конца турнира выиграл Английскую премьер-лигу сезона 2022/23. Футболисты стали чемпионами после того, как «Арсенал», располагающийся на втором месте, потерпел поражение от «Ноттингем Форест».