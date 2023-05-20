Манчестер, Великобритания, 20 мая, 2023, 23:47 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы за три тура до конца выиграл Английскую премьер-лигу сезона 2022/23. «Горожане» стали чемпионами после того, как «Арсенал», располагающийся на втором месте, потерпел поражение от «Ноттингем Форест».

«Манчестер Сити»

После 35 туров «Манчестер Сити», одержав 27 побед и набрав 85 очков, занял первое место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» после 37 матчей с 81 очком расположился на второй позиции. На данный момент в зоне еврокубков идут «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Брайтон» и «Астон Вилла».

В 36-м туре «Манчестер Сити» сыграет с лондонским «Челси». Матч пройдёт 21 мая в Манчестере на стадионе «Этихад», а стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Как передавало ИА Регнум, ранее «Манчестер Сити» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 разгромил мадридский «Реал» со счетом 4:0. Английский клуб сыграет в финале турнира.