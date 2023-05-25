Вашингтон, 25 мая, 2023, 20:21 — ИА Регнум. Цель Киева вернуть территории силовым путём не выглядит достижимой. Об этом 25 мая заявил американский генерал, председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

«Стратегическая цель Украины вернуть все утраченные территории военным путём не выглядит достижимой в краткосрочной перспективе», — сказал Милли.

Как сообщало ИА Регнум, экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что правительство президента Украины Владимира Зеленского может развалиться, когда ослабнет поддержка со стороны США.

Он добавил, что обеспокоен возможностью прямого вмешательства Вашингтоне в конфликт, рассчитывая на неспособность Москвы ответить. Он отметил, что такая точка зрения является заблуждением, и посоветовал властям США выбросить из головы столь опасную идею.