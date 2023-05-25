Вашингтон, 25 мая, 2023, 20:21 — ИА Регнум. Цель Киева вернуть территории силовым путём не выглядит достижимой. Об этом 25 мая заявил американский генерал, председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли.

Глава Генштаба армии США Милли: цель Киева вернуть территории не выглядит достижимой
Иван Шилов ИА REGNUM
Киев

«Стратегическая цель Украины вернуть все утраченные территории военным путём не выглядит достижимой в краткосрочной перспективе», — сказал Милли.

Как сообщало ИА Регнум, экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что правительство президента Украины Владимира Зеленского может развалиться, когда ослабнет поддержка со стороны США.

Он добавил, что обеспокоен возможностью прямого вмешательства Вашингтоне в конфликт, рассчитывая на неспособность Москвы ответить. Он отметил, что такая точка зрения является заблуждением, и посоветовал властям США выбросить из головы столь опасную идею.