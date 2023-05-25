Вашингтон, 25 мая, 2023, 18:59 — ИА Регнум. Правительство президента Украины Владимира Зеленского скоро может развалиться, когда ослабнет поддержка со стороны США. Об этом 25 мая заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По его словам, США полностью владеют украинским госаппаратом, платят зарплату военным и бюрократам, поддерживают экономику в рабочем состоянии.

«Украинский государственный аппарат находится на грани коллапса. Как только поддержка ослабнет, всё развалится, как карточный домик», — сказал Макгрегор.

Он добавил, что обеспокоен возможностью прямого вмешательства Вашингтоне в конфликт, рассчитывая на неспособность Москвы ответить. Он отметил, что такая точка зрения является заблуждением, и посоветовал властям США выбросить из головы столь опасную идею.

Как ранее сообщало ИА Регнум, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Запад совершил серьёзную ошибку, недооценив возможности России. Он отметил, что Россия наносит масштабные ракетно-бомбовые удары и успешно поражает цели по всей Украине, ПВО которой причем ничего не может с этим сделать.