* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Мариуполь, ДНР, 25 мая, 2023, 04:29 — ИА Регнум. В марте 2022 года снайпер украинского националистического формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в России) расстрелял в Мариуполе мужа, жену и их дочь, а затем изнасиловал убитую женщину. В этом признался пленный сослуживец боевика, сообщило РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

По словам пленного, семья ехала на автомобиле с надписью «Дети». Пятеро азовцев доложили об этом командиру и исполнили приказ открыть огонь. Затем боевики извлекли тела погибших из машины и перенесли их в брошенный дом.

Один из азовцев решил изнасиловать мёртвую женщину.

«Мы его отговаривали. Он сказал, что хочет удовлетворить свои сексуальные потребности», — рассказал пленный.

Боевики якобы стали отговаривать сослуживца, на это им в грубой форме было сказано заниматься своими делами.

Тела всех погибших при этом находились рядом в одной комнате. Боевики оставили сослуживца и обратно вернулись к своим позициям.

Пленный знает только лишь, что азовцу на вид около 25 лет. Он утверждает, что боевик был из Киевской области, проходил службу около трёх лет, проживал на съёмной квартире в Мариуполе.

Как сообщало ИА Регнум, другой военнопленный, бывший солдат нацполка «Азов» в подробностях описал, как пытался проткнуть живот погибшего российского бойца, но из-за бушлата не смог. Тогда он вставил катану ему в шею, прокрутил несколько раз и вытянул.