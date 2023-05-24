Пожарные не обнаружили возгорания в здании Минобороны РФ в Москве

Москва, 25 мая, 2023, 02:03 — ИА Регнум. Прибывшие на место пожарные расчёты не обнаружили возгорания в здании Минобороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве, сообщили в столичном ГУ МЧС.

Ольга Зенькович ИА REGNUM Здание Минобороны на Фрунзенской набережной в Москве

Пожара, как и пострадавших в здании военного ведомства, по факту не было. Запаха гари в районе не ощущается.

Предполагается, что вблизи дымил генератор и дым от него очевидцы приняли за возгорание в здании Минобороны РФ.

Как сообщало ИА Регнум, в подмосковном городе Видное местный житель попытался поджечь здание ФСБ. Он швырнул бутылку с зажигательной смесью в дверь здания службы безопасности, расположенного на улице Школьной. Бутылка разбилась, однако пожар не начался.