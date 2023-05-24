Видное, Московская область, 24 мая, 2023, 19:36 — ИА Регнум. В подмосковном городе Видное местный житель попытался поджечь здание ФСБ. Об этом 24 мая сообщает Telegram-канал Baza.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Сообщается, что мужчина в возрасте 30 лет швырнул бутылку с зажигательной смесью в дверь здания службы безопасности, расположенного на улице Школьной. Бутылка разбилась, однако пожар не начался.

Поджигателя задержали, на него возбуждено уголовное дело за уничтожение чужого имущества.

16 мая в Ульяновске неизвестный попытался совершить поджог здания отдела полиции. По предварительным данным, неизвестный облил горючей жидкостью дверь и окно участкового пункта полиции отдела МВД по Засвияжскому району, который находится на улице Пушкарева, и поджог их, после чего скрылся с места преступления.

Как сообщало ИА Регнум, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия будет оперативно и предельно жёстко реагировать на попытки прорыва украинских формирований на территорию страны, подобные вылазке диверсантов ВСУ в Белгородскую область.

Диверсанты ВС Украины проникли в Белгородскую область 22 мая. Они открывали огонь по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры, используя оружие, ранее переданное Киеву западными странами. В результате атаки ДРГ 13 человек получили ранения, один мирный житель погиб. Повреждения получили не менее 500 зданий.