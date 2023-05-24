Вашингтон, 24 мая, 2023, 03:49 — ИА Регнум. Украинские военные не принимали участие в нападении диверсантов на Белгородскую область, а лишь защищали государственную границу на случай возможной контратаки, говорится в материале газеты The New York Times.

Кадр из видео МО РФ Место ликвидации украинской ДРГ в Белгородской области. 23.05.2023. Белгородская область. Россия

В своей публикации издание ссылается на украинского чиновника, который решил остаться неизвестным.

Аноним утверждает, что среди диверсантов не было солдат ВСУ, они лишь оказывали поддержку группировке. Среди участвующих в атаке структур были потери, но существенного влияния на их боеготовность они не оказали, добавил чиновник.

Как сообщало ИА Регнум, в Пентагоне установят подлинность опубликованных изображений с техникой производства США под Белгородом, которую использовали диверсанты ВСУ. Правительство США якобы не одобряло передачу техники каким-либо военизированным формированиям, которые не входят в состав украинской армии.

Нападение группы диверсантов на Гайворонский район Белгородской области произошло 22 мая. Преступники обстреляли жилые и административные здания, а также объекты гражданской инфраструктуры. Пострадали 13 мирных жителей.