Москва, 24 мая, 2023, 17:20 — ИА Регнум. Обвальный сценарий для экономики России уже явно не сбудется. Об этом 24 мая заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума.

Григорий Сысоев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве

По словам президента, за 2022 год общий ВВП стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сократился только на 1,6%, несмотря на масштабные кризисные явления в мировой экономике, геополитические риски и фактор неопределённости.

Он отметил, что некоторые зарубежные эксперты предсказывали обвальный сценарий для российской экономики.

«Ничего подобного не происходит, не произошло и уже явно не произойдёт», — сказал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Путин на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума заявил, что США своей экономической политикой только вредят своему развитию, сами же «стреляют себе в ногу».