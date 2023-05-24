Путин: обвальный сценарий для экономики России уже явно не сбудется
Москва, 24 мая, 2023, 17:20 — ИА Регнум. Обвальный сценарий для экономики России уже явно не сбудется. Об этом 24 мая заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума.
По словам президента, за 2022 год общий ВВП стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сократился только на 1,6%, несмотря на масштабные кризисные явления в мировой экономике, геополитические риски и фактор неопределённости.
Он отметил, что некоторые зарубежные эксперты предсказывали обвальный сценарий для российской экономики.
«Ничего подобного не происходит, не произошло и уже явно не произойдёт», — сказал Путин.
Как сообщало ИА Регнум, Путин на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума заявил, что США своей экономической политикой только вредят своему развитию, сами же «стреляют себе в ногу».