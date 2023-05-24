Москва, 24 мая, 2023, 17:21 — ИА Регнум. Цены на энергоносители сейчас приближаются к экономически обоснованным уровням, заявил 24 мая президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

Алексей Филиппов/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

Глава государства заявил, что не хочется сейчас возвращаться к тому, о чём постоянно и много вещали оппоненты по поводу энергетического кризиса в Европе.

«Да, кризис был. Сейчас цены там, слава богу, приближаются к экономически обоснованным (уровням) на энергоносители», — сказал российский лидер.

Путин в очередной раз подчеркнул, что вины России в развитии кризиса нет.

«Кто виноват в том, что произошло? «Северный поток 1» взорвали, «Северный поток 2» не открыли. Газовый маршрут «Ямал — Европа» через Польшу закрыли», — напомнил российский лидер.

Москва все свои обязательства выполняет в полном объеме и будет и дальше их выполняться в первую в отношении стран Евразийского экономического союза, заключил президент России.

Как сообщало ИА Регнум, ранее американский журналист Сеймур Херш после проведения собственного расследования пришёл к выводу, что «Северные потоки» взорвали США. Он считает причиной опасения, что в условиях зимы Германия возобновит закупки газа у России по этому маршруту. В Белом доме эти выводы отрицают.