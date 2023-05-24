Москва, 24 мая, 2023, 17:15 — ИА Регнум. США своей экономической политикой только вредят своему развитию, сами же «стреляют себе в ногу», заявил 24 мая президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии второго Евразийского экономического форума.

Иван Шилов ИА REGNUM Америка. США

«Они [США] такой своей экономической политикой только усиливают нисходящий тренд своего собственного развития, как я уже сказал, просто стреляют себе в ногу», — сказал глава государства на пленарной сессии второго Евразийского экономического форума.

Также президент России отметил, что всё больше государств стремятся укреплять национальный суверенитет, проводить независимую внутреннюю и внешнюю политику, придерживаясь собственной модели развития.

Как сообщало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Соединённые Штаты Америки и дальше будут продолжать оказывать давление на Россию, на этот счёт у Кремля нет никаких иллюзий.