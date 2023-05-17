Павел Бедняков/РИА Новости Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Соединённые Штаты Америки и дальше будут продолжать оказывать давление на России и Иран. На этот счёт у Кремля нет никаких иллюзий. Об этом 18 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение Вашингтона конфисковать активы Ирана.

«Мы никогда не тешили себя иллюзиями, что США оставят попытки оказания давления на Иран или РФ, которые ищут подлинно выгодного сотрудничества», ― подчеркнул официальный представитель Кремля.

При этом он добавил, что российская сторона также уверена, что Россия и группа стран, включая Иран, которые адаптировались к давлению США, продолжат работу по выстраиванию отношений с учетом интересов друг друга.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая Москва и Тегеран заключили соглашение о совместном строительстве участка железной дороги Решт — Астара в Иране. Финансировать проектирование и строительство, а затем и поставки товаров и услуг обе страны будут совместно.

Президент России Владимир Путин назвал этот проект важным, подчеркнув, что ввод в действие дороги длиной всего в 162 км позволит наладить прямое, беспрерывное, бесшовное железнодорожное сообщение по всей протяжённости маршрута «Север — Юг».

Такое сближение между Россией и Ираном не устраивает США. Члены американского Конгресса уже начали работу над разработкой законопроекта об ужесточении санкций против этих двух государств, который помог бы помешать наращиванию сотрудничества между ними. Один из авторов инициативы американский сенатор Тед Круз призвал ввести ограничения в отношении «банков, самолётов и морских судов», используемых для поддержки российской специальной военной операции. Кроме того, Круз сообщил, что законопроект предполагает заморозку иранских активов, составляющих «миллиарды долларов».