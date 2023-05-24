Вашингтон, 24 мая, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Темпы доставки оружия киевскому режиму из Соединённых Штатов Америки ускорились на 30% за время проведения спецоперации России. Об этом сообщает издание Defence One со ссылкой на представителя 21-го командования тылового обеспечения ВС США.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения киевскому режиму

«Оружие поступает на Украину на 30% быстрее, поскольку США заново осваивают навыки времён холодной войны», — сообщил представитель командования.

По его словам, американские военные научились быть более эффективными в вопросах транспортировки техники и солдат. Благодаря этому Украина получает оружие и боеприпасы «быстрее, чем когда-либо», говорится в материале.

В статье также содержится информация о том, что, по состоянию на 21 мая, Вашингтон отправил или пообещал отправить киевскому режиму вооружение и оборудование на $38 млрд, большая часть из них поступила из запасов Соединённых Штатов.

Как сообщало ИА Регнум, обозреватель Financial Times Гидеон Рахман заявил, что высшей точкой поддержки Украины может стать прошедший в Японии саммит G7. Автор публикации прогнозирует Украине и президенту страны Владимиру Зеленскому растущее давление после саммита в Хиросиме.

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