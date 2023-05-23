Лондон, 23 мая, 2023, 03:31 — ИА Регнум. Высшей точкой поддержки Украины может стать прошедший в Японии саммит G7, написал обозреватель Financial Times Гидеон Рахман.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Автор публикации прогнозирует Украине и президенту страны Владимиру Зеленскому растущее давление после саммита в Хиросиме.

Западу после провала контрнаступления ВСУ будет трудно оказывать поддержку Киеву. В США и Европе уже сейчас заявляют, что поставки вооружения почти опустошили запасы боеприпасов, говорится в статье.

По словам одного из западных политиков, украинцы за часы расходуют то, что в Европе производят за неделю.

Журналист утверждает также о растущем давлении на Украину, связанным с президентскими выборами в США в 2024 году.

Текущий уровень поддержки Украины со стороны Запада в будущем может привести к его значительному снижению, добавил Рахман.

Как сообщало ИА Регнум, осознавая непрочность своего положения, Зеленский начал метаться в поисках помощи хоть откуда-нибудь. Теперь он совершает зарубежные поездки, выпрашивая оружие, деньги, авиацию, слова о солидарности — его взор устремился на Восток.