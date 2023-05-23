Вашингтон, 23 мая, 2023, 05:40 — ИА Регнум. Военное финансирование Украины временно может приостановиться на неопределённый срок по причине судебных разбирательств из-за потолка госдолга США, говорится в материале The Hill.

(сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine Военная помощь Украине от США

Обозреватель издания Брэд Дресс отметил, что серьёзные разговоры о следующем раунде финансирования отложены.

После того как в Пентагоне обнаружили ошибку в учёте, высвободились дополнительно три млрд долларов, при этом оставшихся средств в размере 14 млрд долларов Киеву может хватить лишь до сентября.

По словам члена палаты представителей Билла Китинга, дальнейшее спонсирование Украины зависит от успешности контрнаступления. ВСУ, по его мнению, располагают достаточными средствами на ближайшее время.

Как сообщало ИА Регнум, ранее спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что бездействие американского лидера Джо Байдена может привести к первому дефолту в истории США. Политик утверждает, что настаивал на переговорах о госдолге ещё в середине января, но Байден уделил внимание проблеме лишь в мае.

В начале 2023 года в США был в очередной раз превышен законодательно установленный потолок госдолга (31,4 трлн долларов). Представители демократической партии призывают поднять потолок долга, а республиканцы заявляют, что это можно делать только при сокращении некоторых бюджетных расходов.