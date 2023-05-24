Москва, 24 мая, 2023, 13:56 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала военные учения стран НАТО в Косове антисербской провокацией и диверсией против основ урегулирования конфликта в регионе.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Это не только антисербская провокация, но и диверсия против фундаментальных основ косовского урегулирования», — сказала она на брифинге 24 мая.

По её словам, выбор Косова в качестве места проведения крупных военных учений в очередной раз это подтверждает.

Ранее сербский президент Александр Вучич заявлял, что коллективный Запад пытается использовать конфликт на Украине для шантажа и давления на Белград, чтобы Сербия ввела санкции против России.

Представители Запада, по его словам, прекрасно видят развитие Сербии, её экономическую стабильность и рост в разных сферах жизни и поэтому хотят «раздавить» Белград, вынуждая ввести антироссийские санкции. Он считает, что таким образом Россию хотят лишить одного из немногих нейтрально настроенных союзников в Европе.

Также Вучич заявил, что не верит странам Запада, которые врали Сербии с самого начала, причём осознанно. По словам Вучича, единственная и конечная цель стран Запада — поддержать так называемое Косово и сломить Сербию.