Киев, 24 мая, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Киев. Об этом 24 мая сообщила пресс-служба министерства обороны Украины.

IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press Бен Уоллес

Его визит не анонсировался.

По информации пресс-службы, в Киеве Уоллес провёл встречу с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Отмечается, что на встрече были рассмотрены вопросы продолжения подготовки военнослужащих ВСУ на территории Великобритании.

По информации украинских СМИ, на встрече также была рассмотрена перспектива членства Украины в НАТО.

Как передавало ИА Регнум, ранее Уоллес заявил, что сейчас вступление Украины в НАТО невозможно. Уоллес отметил, что вначале Киеву для «приближения» к натовским стандартам необходима «дорожная карта» для наращивания военного потенциала.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью немецкому телеканалу Welt, что в обозримом будущем Украина не вступит в НАТО. Он напомнил, что в 2008 году в Бухаресте Североатлантический альянс принял решения, в которых была сформулирована долгосрочная перспектива.