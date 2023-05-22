Берлин, 22 мая, 2023, 11:13 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью немецкому телеканалу Welt, что в обозримом будущем Украина не вступит в НАТО.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

Он напомнил, что в 2008 году в Бухаресте Североатлантический альянс принял решения, в которых была сформулирована долгосрочная перспектива.

По словам Шольца, всем ясно, что в обозримом будущем вступления Украины в НАТО не произойдёт, в том числе и потому, что критерии НАТО включают условия, которые Киев в настоящее время не может выполнить.

Как передавало ИА Регнум, министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что сейчас вступление Украины в НАТО невозможно. Уоллес отметил, что вначале Киеву для «приближения» к натовским стандартам необходима «дорожная карта» для наращивания военного потенциала. По его мнению, в настоящий момент та помощь, которую НАТО может оказать Украине, это сохранение набранного темпа в защите и укрепление устойчивости, только после этого можно будет начать разговор о членстве в альянсе.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас также исключила вступление Украины в НАТО до окончания конфликта. Каллас считает, что в настоящее время помочь Украине можно только поставками боеприпасов, в том числе дальнего радиуса действия.