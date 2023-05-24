Симферополь, 24 мая, 2023, 10:56 — ИА Регнум. Власти Республики Крым приняли решение национализировать квартиру в Ялте, которая находится в собственности семьи президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 24 мая написал в своём Telegram-канале глава региона Сергей Аксёнов.

Federico Gambarini/Global Look Press Владимир Зеленский

«Крым продолжает национализацию имущества врагов России. В собственность республики переходит ряд объектов, в том числе здание в Симферополе, которое принадлежало запрещенному в России экстремистскому «меджлису» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также квартира Елены Зеленской в Ялте», — написал он.

В видеокомментарии Аксёнова, который был размещён в его Telegram-канале, говорится о том, что 24 мая на сессии парламента Крыма будет рассмотрена очередная партия имущества, банковские структуры, крупные винодельческие предприятия, квартира Зеленского и другое имущество всех способствующих антироссийскому режиму на Украине.

«Как и обещал, в российском Крыму враги России зарабатывать не будут», — подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, в Крыму первые продажи национализированных объектов, которые принадлежали украинским собственникам, планируют начать уже в июне 2023 года. Часть объектов при этом останется в собственности республики. Решение о национализации имущества украинских граждан, поддерживающих киевский режим, принимается коллегиально, работает антитеррористическая комиссия, также привлекаются силовые структуры.

Ранее Аксёнов сообщал, что квартиру Зеленского в Крыму отдадут либо малообеспеченным, либо многодетным семьям.