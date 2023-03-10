Симферополь, 10 марта, 2023, 08:11 — ИА Регнум. Квартиру в Ливадии, принадлежащую президенту Украины Владимиру Зеленскому и его супруге Елене, рано или поздно передадут малообеспеченным или многодетным гражданам, заявил 10 марта глава Крыма Сергей Аксёнов в интервью РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Мы просто сначала стремимся национализировать те объекты, которые, будем говорить, приносят доход врагу. Поэтому с учетом того, что квартиру пока Зеленский не сдает, может, кто-то из родственников приезжает на сезон, я, конечно, утрирую. Это не самоцель — у Зеленского отнять квартиру. Сама цель у нас — это победить их, и мы победим, это без вариантов», — сказал Аксёнов.

Квартиру Зеленского, подчеркнул Аксёнов, отдадут либо малообеспеченным, либо многодетным семьям.

Напомним, что в апреле 2013 года Елена Зеленская купила квартиру в посёлке Ливадия на Южном берегу Крыма. Все обязательные налоги и сборы были уплачены, а квартира официально была задекларирована Зеленским.