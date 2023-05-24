Минск, 24 мая, 2023, 05:47 — ИА Регнум. О перенесённом заболевании из-за напряжённого графика работы рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова 23 мая приводит близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Лукашенко сказал, что переболел аденовирусом, но умирать не собирается.

«Это не больше чем досужие рассуждения в мессенджерах и Telegram-каналах», — добавил он.

Глава Белоруссии уточнил, что его болезнь вызвана невозможностью уделить должное внимание здоровью, недомогание было вылечено за три дня.

Лидер страны напомнил о визите в Москву на парад в честь Дня Победы, затем его участие потребовалось в ряде белорусских мероприятий. Лукашенко потребовал прекратить распространять слухи о его болезни.

Как сообщало ИА Регнум, первым выходом на публику белорусского президента после Дня Победы стало посещение 15 мая командного пункта Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны страны.

В рамках Высшего Евразийского экономического совета 25 мая у президента Белоруссии и российского лидера Владимира Путина запланирована встреча.