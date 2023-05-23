Белгород, 23 мая, 2023, 16:04 — ИА Регнум. В Белгороде поступает ложная информация о минировании зданий. Об этом заявил мэр города Валентин Демидов в своём Telegram-канале.

Егор Алеев/ТАСС Эвакуационный выход

«Друзья, прошу сохранять спокойствие — поступает много ложных сообщений о минировании зданий в Белгороде… Просто напоминаю, что каждое такое сообщение спецслужбы обязаны проверять», — написал он.

По его словам, на время проведения необходимых мероприятий людей эвакуируют из зданий в безопасное место. Демидов добавил, что после того, как спецслужбы убедятся, что информация является ложной, все вернутся на свои места.

Мэр города напомнил, что цель фейков — дестабилизировать обстановку, «заставить людей бояться и паниковать».

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что с территорий региона, на которые 22 мая проникла диверсионно-разведывательная группа ВСУ, вывезено около 100 человек, в том числе лежачие больные и дети.

Диверсионная группа ВСУ проникла в Белгородскую область днём 22 мая. По предварительным данным, восемь мирных жителей получили ранения. О ситуации было доложено президенту РФ Владимиру Путину. В регионе был введён режим контртеррористической операции (КТО). Следственный комитет возбудил дело по шести статьям Уголовного кодекса.