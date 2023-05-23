Белгород, 23 мая, 2023, 15:39 — ИА Регнум. С территорий Белгородской области, на которые 22 мая проникла диверсионно-разведывательная группа ВСУ, вывезено около 100 человек, в том числе лежачие больные и дети, сообщил 23 мая губернатор Вячеслав Гладков.

Константин Михальчевский/РИА Новости Эвакуация

«Со вчерашнего вечера наша оперативная группа (…) вывозила мирных жителей из Глотово и Козинки. Всего на данный момент вывезено около 100 человек, среди них есть лежачие и дети», — рассказа Гладков в своём Telegram-канале.

В числе вывезенных мирных жителей — раненая женщина из села Козинка. Она получила осколочные ранения плеча и поясничной области, а также огнестрельный перелом плечевой кости, по данным врачей, её состояние — средней степени тяжести, раненой оказывается вся необходимая помощь, добавил Гладков.

Диверсионная группа ВСУ проникла в Белгородскую область днём 22 мая. По предварительным данным, восемь мирных жителей получили ранения. О ситуации было доложено президенту России Владимиру Путину. В регионе был введён режим контртеррористической операции. Следственный комитет возбудил дело по шести статьям Уголовного кодекса.

Совместную операцию по выдавливанию и уничтожению террористической группы вели Вооружённые силы РФ, Росгвардия, пограничники и ФСБ. Утром 23 мая Гладков заявил, что зачистка на части территории региона продолжается, жители девяти населённых пунктов временно «отселены», и им пока не рекомендовано возвращаться в свои дома.

23 мая в Минобороны России сообщили, что прорвавшиеся на территорию Белгородской области формирования были заблокированы и разгромлены. Остатки ДРГ были отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения «до полной ликвидации», уничтожено более 70 террористов, отметили в ведомстве.