Москва, 23 мая, 2023, 15:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин отметил «особый момент мощной консолидации» и обострения национального чувства российского народа.

Путин: Россия переживает нелёгкие времена, но сейчас мощный момент консолидации общества
Иван Шилов ИА REGNUM
Россия

«Россия переживает нелегкие времена, но сейчас мощный момент консолидации, желание укрепить основы духовности, создать условия развития экономики», — сказал глава государства на церемонии вручения государственных наград в Кремле.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин заявил, что чем больше антироссийских санкций и клеветы против России, тем выше консолидация в российском обществе.

Президент добавил, что на протяжении последних пяти лет этот показатель вырос на треть и к началу текущего года составил более 94%.