Москва, 23 мая, 2023, 15:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин отметил «особый момент мощной консолидации» и обострения национального чувства российского народа.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

«Россия переживает нелегкие времена, но сейчас мощный момент консолидации, желание укрепить основы духовности, создать условия развития экономики», — сказал глава государства на церемонии вручения государственных наград в Кремле.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин заявил, что чем больше антироссийских санкций и клеветы против России, тем выше консолидация в российском обществе.

Президент добавил, что на протяжении последних пяти лет этот показатель вырос на треть и к началу текущего года составил более 94%.