Путин отметил момент мощной консолидации общества
Путин: Россия переживает нелёгкие времена, но сейчас мощный момент консолидации общества
Москва, 23 мая, 2023, 15:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин отметил «особый момент мощной консолидации» и обострения национального чувства российского народа.
Иван Шилов ИА REGNUM
Россия
«Россия переживает нелегкие времена, но сейчас мощный момент консолидации, желание укрепить основы духовности, создать условия развития экономики», — сказал глава государства на церемонии вручения государственных наград в Кремле.
Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин заявил, что чем больше антироссийских санкций и клеветы против России, тем выше консолидация в российском обществе.
Президент добавил, что на протяжении последних пяти лет этот показатель вырос на треть и к началу текущего года составил более 94%.