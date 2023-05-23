Москва, 23 мая, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Почитание многодетных семей заложено в традиции русского народа, поскольку воспитание детей — это каждодневный труд. Об этом 23 мая заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Президент России Владимир Путин и многодетная мать Людмила Бадмаева, удостоенная звания «Мать-героиня»

«Воспитание детей — это и радость, и каждодневный труд. Почитание многодетных семей — в традиции нашего народа», — сказал Путин.

Глава государства поприветствовал Людмилу Бадмаеву и Медни Кадырову, удостоенных звания «Мать-героиня».

Как сообщало ИА Регнум, Путин в ходе церемонии вручения госнаград заявил, что в России отдают должное стойкости всех бойцов, которые участвуют в специальной военной операции на территории Украины. Глава государства подчеркнул, что заинтересованность в судьбе Родины, а также готовность защищать национальные интересы являются отличительными чертами русского народа.