Минобороны сообщило об уничтожении 110 солдат ВСУ на купянском направлении
Вооружённые силы России за сутки уничтожили до 110 солдат ВСУ на купянском направлении
Москва, 23 мая, 2023, 14:31 — ИА Регнум. На купянском направлении потери ВСУ за сутки составили до 110 человек. Об этом 23 мая сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Потери противника за сутки составили до 110 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля», — сказал Конашенков.
По его словам, действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп пресечены в районе населённого пункта Тимковка.
Также он добавил, что нанесено поражение подразделениям ВСУ около населённых пунктов Масютовка, Табаевка, Тимковка Харьковской области и Новосёловское (ЛНР).
Как сообщало ИА Регнум, Конашенков заявил, что потерпевший поражение в Артёмовске киевский режим перешёл к реализации террористических акций против мирного населения.
Он отметил, что 22 мая украинские подразделения националистического формирования вторглись на территорию России. В ходе контртеррористической операции было уничтожено более 70 украинских террористов. Остальные отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации.