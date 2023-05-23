Москва, 23 мая, 2023, 14:31 — ИА Регнум. На купянском направлении потери ВСУ за сутки составили до 110 человек. Об этом 23 мая сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Боевая работа расчетов самоходной артиллерийской установки «Мста-СМ2» в зоне СВО

«Потери противника за сутки составили до 110 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля», — сказал Конашенков.

По его словам, действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп пресечены в районе населённого пункта Тимковка.

Также он добавил, что нанесено поражение подразделениям ВСУ около населённых пунктов Масютовка, Табаевка, Тимковка Харьковской области и Новосёловское (ЛНР).

Как сообщало ИА Регнум, Конашенков заявил, что потерпевший поражение в Артёмовске киевский режим перешёл к реализации террористических акций против мирного населения.

Он отметил, что 22 мая украинские подразделения националистического формирования вторглись на территорию России. В ходе контртеррористической операции было уничтожено более 70 украинских террористов. Остальные отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации.