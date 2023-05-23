Киев, 23 мая, 2023, 06:20 — ИА Регнум. С конца лета 2022 года число раненных и погибших солдат ВСУ резко увеличилось. Потери в рядах военнослужащих являются самым страшным секретом президента Украины Владимира Зеленского, уверен обозреватель Valeurs Actuelles Мериадек Раффрей.

Официальное интернет-представительство Президента Украины Владимир Зеленский

По данным источника издания, 40-60% солдат ВСУ, которые проходили обучение во Франции, не выходят на связь. Отмечается, что они, вероятнее всего, погибли в бою.

При этом Раффрей добавил, что у Киева для контрнаступления есть 2,5-3 тыс. военнослужащих, что не соответствует стандартам НАТО (5-8 тыс. человек). Да и у России, по мнению автора, силы минимум в три раза превосходят противника.

Как сообщало ИА Регнум, колонна бронетехники ВСУ до нападения на Белгородскую область РФ попала на видео, которое разошлось по Сети, написал Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Военное финансирование Украины временно может приостановиться на неопределённый срок по причине судебных разбирательств из-за потолка госдолга США.