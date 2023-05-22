Москва, 22 мая, 2023, 16:58 — ИА Регнум. В семи областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

В 15:57 (совпадает с московским временем) сигнал тревоги прозвучал в Харьковской области. Через 15 минут воздушная тревога была объявлена в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской областях, а также части Запорожской области, которая контролируется Киевом.

Как передавало ИА Регнум, российские Вооружённые силы 22 мая впервые нанесли мощнейший комбинированный удар по объектам в Днепропетровске. Также взрывы и полёты ракет и дронов-камикадзе были отмечены в Харькове, Запорожье и Николаевской области. Воздушная тревога была объявлена ночью по всей территории Украины.