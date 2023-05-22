Днепропетровск, Украина, 22 мая, 2023, 04:23 — ИА Регнум. В Днепропетровске и области прогремело как минимум 16 взрывов на фоне воздушной тревоги. Об этом 22 мая сообщил депутат Верховной рады Максим Бужанский в своём Telegram-канале. По данным официального онлайн-ресурса украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории страны объявлена воздушная тревога.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Как уточнил Бужанский, шестнадцать взрывов прогремели примерно за 40 минут в городе Днепропетровске. Информация о возможных пострадавших и разрушениях инфраструктуры уточняется.

Кроме того, по данным украинского телеканала ICTV серия взрывов прозвучала в Харьковской области, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, в том числе в захваченном ВСУ городе Запорожье. В Днепропетровской и в Николаевской областях зафиксировано появление беспилотников-камикадзе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в городе Днепропетровске за 15 минут прогремело как минимум три взрыва. Информация о пострадавших не сообщается.

Также на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы в Одессе и в Харькове. Из Харькова поступила информация о повреждении жилых домов и об одном пострадавшем.