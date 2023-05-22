Москва, 22 мая, 2023, 14:02 — ИА Регнум. Спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй посетит Россию в конце текущей недели. Об этом 22 мая в понедельник сообщил диписточник ТАСС.

Артем Геодакян/ТАСС Ли Хуэй

«Ожидаем к концу недели», — сказал собеседник агентства.

Ранее ИА Регнум сообщало, что спецпосланник КНР Ли Хуэй планирует посетить Брюссель, перед тем как отправиться в Москву. Спецпредставитель Китая планирует встретиться в Брюсселе с заместителем генерального секретаря внешнеполитической службы Энрике Мора, а также с другими официальными лицами Евросоюза.

Цель визита — поспособствовать политическому разрешению кризиса, связанного с ситуацией на Украине.

Точные даты предстоящего визита Ли Хуэя в ЕС при этом не назывались.