Иван Шилов ИА REGNUM Ли Хуэй

Специальный представитель Китайской Народной Республики по делам Евразии Ли Хуэй планирует посетить Брюссель перед тем, как отправится в Москву в рамках европейского турне по поиску политических решений для урегулирования украинского кризиса. Об этом 18 мая сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на собственный источник.

«Ли Хуэй планирует посетить сердце Европейского союза на следующей неделе прежде, чем он отправится в Москву [в рамках европейского турне]», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Брюсселе китайский спецпредставитель также встретится с управляющим директором по странам Азии и Океании европейской внешнеполитической службы Гуннаром Вигандом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко подтвердил, что спецпредставитель Китая приедет в Москву к концу мая, после посещения стран Европейского союза. По словам Руденко, целью визита китайского спецпредставителя является знакомство европейских стран с китайским предложением по мирному урегулированию конфликта на Украине.