Москва, 19 мая, 2023, 10:39 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин 23–24 мая посетит с официальным визитом Китай, сообщила 19 мая пресс-служба правительства.

По её информации, в Пекине запланирована встреча главы российского правительства с председателем КНР Си Цзиньпином и переговоры с премьером Госовета КНР Ли Цяном.

Ожидается, что на встрече стороны рассмотрят актуальные вопросы российско-китайского сотрудничества в торгово-экономической сфере.

«Особое внимание планируется уделить взаимодействию в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве и других областях», — говорится в сообщении.

Мишустин также посетит Шанхай, где выступит на российско-китайском бизнес-форуме. В этом мероприятии примут участие руководители ведущих компаний из России и Китая.

Как сообщало ИА Регнум, 18 мая президент России Владимир Путин заявил, что Китай является для России очень перспективным с точки зрения экспорта сои. Глава государства уточнил, что в этом случае дело не только в добрых, дружеских, стратегического характера отношениях России и Китая, но и в том, что китайской стороне это действительно выгодно.

В марте Путин отметил, что по итогам 2022 года и без того солидный товарооборот между Россией и Китаем удвоился и достиг 185 миллиардов долларов. Главы государств поставили цель увеличить товарооборот до 200 миллиардов долларов в 2024 году, но предполагается, что эта планка будет достигнута уже в 2023-м.