Вена, 22 мая, 2023, 11:56 — ИА Регнум. Украина не должна находиться в приоритете Евросоюза по вопросу её вступления в ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг в интервью Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По его словам, Украина присоединится к Евросоюзу, как только будут выполнены необходимые требования, не должно быть двухуровневого общества.

Он также напомнил, что 20 лет назад в Салониках странам Юго-Восточной Европы было обещано присоединение к ЕС.

«Будет фатально, если Украина и Молдавия проедут по скоростной полосе, а страны Западных Балкан останутся на обочине», — приводит издание слова министра.

Шалленберг обратил внимание на то, что Запад должен продолжить переговоры с Россией, так как она является крупнейшим географическим соседом Евросоюза и крупнейшей ядерной державой на планете.

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля в Киеве глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сроки вступления Украины в Евросоюз будут зависеть от готовности страны к этому. Никаких четких сроков ни для финальной стадии переговоров, ни для самого вступления не существует, сказала она. Из аналитического доклада экспертов ЕС следует, что Украина находится на раннем этапе подготовки к вступлению в Евросоюз.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью немецкому телеканалу Welt, что в обозримом будущем Украина не вступит в НАТО.