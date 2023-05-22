Мелитополь, 22 мая, 2023, 08:45 — ИА Регнум. Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение из-за отключения высоковольтной линии 750 кВ Днепровская. Об этом 22 мая сообщает Telegram-канал коллектива ЗАЭС Росатом «Запорожская АЭС — Росатом».

Андрей Рубцов/ТАСС Запорожская АЭС

«В результате отключения высоковольтной линии 750 кВ Днепровская Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что питание для собственных нужд осуществляется от дизель-генераторов. Сейчас специалисты устанавливают причины отключения линии.

Уточняется, что радиационный фон на площадке АЭС, в санитарно защитной зоне и зоне наблюдения в норме.

Как передавало ИА Регнум, по словам врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, если возобновится полноценная работа Запорожской АЭС, ВСУ снова начнут её обстреливать. Он пояснил, что ВСУ сейчас не наносят удары по станции и только изредка наносят по инфраструктуре, поскольку ЗАЭС не поставляет электроэнергию Запорожской области.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Киев не смирился с потерей контроля над ЗАЭС и планирует захватить станцию. Он назвал отвлекающим манёвром заявления «Энергоатома» о том, будто бы ВСУ намерены беречь ЗАЭС и «обойдут» её в ходе своего планируемого контрнаступления.

Власти Запорожской области 8 мая решили приостановить работу реакторов АЭС во избежание провокаций со стороны Украины.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.