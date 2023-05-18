Мелитополь, 18 мая, 2023, 15:29 — ИА Регнум. Если возобновится полноценная работа Запорожской АЭС, ВСУ снова начнут её обстреливать, заявил 18 мая врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире «России 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС. Энергодар

Он пояснил, что ВСУ сейчас не наносят удары по станции и только изредка — по инфраструктуре, поскольку ЗАЭС не поставляет электроэнергию Запорожской области.

Пока функционирует только пятый реактор в горячем резерве на тепло. Ещё три энергоблока ЗАЭС находятся в режиме холодной остановки, оставшиеся два — на ремонте.

«Если только мы начнём отбирать энергию на Запорожскую область, противник, конечно же, постарается не дать нам это делать, начнёт обстреливать», — заявил Балицкий.

Пока нет необходимости вывозить со станции сотрудников, а также жителей города Энергодара, добавил врио главы Запорожской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 мая председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинская сторона не смирилась с потерей контроля над ЗАЭС и планирует захватить станцию.

Он назвал отвлекающим манёвров заявления «Энергоатома» о том, будто бы ВСУ намерены беречь ЗАЭС и «обойдут» её в ходе своего планируемого контрнаступления.