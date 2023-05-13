Энергодар, Запорожская область, 13 мая, 2023, 11:18 — ИА Регнум. ВСУ сохраняют планы по захвату Запорожской АЭС (ЗАЭС), все прочие заявления являются отвлекающим манёвром. Об этом 13 мая РИА Новости заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС

Глава украинского «Энергоатома» Петр Котин накануне сообщил телеканалу CNN, что украинским войскам в случае контрнаступления придётся обойти Запорожскую АЭС (ЗАЭС), чтобы не повредить объект.

«Подобные заявления — отвлекающий маневр», — считает Рогов.

В планах украинских военных, отметил он, — спецоперация по форсированию Днепра, захвату плацдарма и оккупация атомной станции «как неприкасаемого места, по которому, они прекрасно знают, что мы бить не будем».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая бывший оператор Запорожской АЭС, компания «Энергоатом» заявила о якобы продолжающемся ухудшении обстановки на станции из-за размещения дополнительных российских сил. Рогов расценил это как попытку обосновать возможную атаку украинских войск на ЗАЭС.

По его словам, при определённых условиях Киев несомненно попытается захватить атомную станцию. Командованию ВСУ мешает охрана объекта, поэтому они готовят провокацию и заранее обвиняют Россию.

Власти Запорожской области 8 мая решили приостановить работу реакторов АЭС во избежание провокаций со стороны Украины.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.