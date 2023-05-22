Донецк, 22 мая, 2023, 04:58 — ИА Регнум. Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василий Ленив, попавший в плен к российским военным под населенным пунктом Спорное в Донбассе, был удивлён человеческим отношением к пленным в России. Об этом украинский военнослужащий рассказал 21 мая в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Как пояснил боец, попав в российский плен, он предполагал, что к нему будет как минимум плохое отношение, но он ошибся.

«Отношение, наоборот, нормальное, человеческое. Мы считали их врагами, но, наоборот, к нам относятся по-человечески», — отметил украинский военнослужащий.

По словам пленного бойца, только примерно около трети информации, которую сообщают украинские СМИ, является правдой, в том числе и об условиях содержания пленных в России.

Ленив указал, что украинские СМИ вводят в заблуждение и об обстановке в районе боевых действий. Даже непосредственные участники боёв — военнослужащие украинской армии, представляют себе обстановку иначе, чем она есть в реальности.

«Преувеличивают, так что украинское телевидение врет. Очень много врет», — заключил украинский боец.

Ранее ИА Регнум сообщало, что украинский военнопленный рассказал о проблемах с обеспечением войск провизией, водой и оружием.

По словам бойца ВСУ, еда и вода выдавались очень плохого качества и в недостаточном количестве. Оружие зачастую было старое и даже с недостающими деталями, а боеприпасы были в страшном дефиците.

В свою очередь, издание The Washington Post написало, что украинские войска испытывают критический дефицит боеприпасов. В связи с этим командиры подразделений ВСУ заставляют солдат собирать неразорвавшиеся снаряды, которые прилетают с российской стороны.