Вашингтон, 8 апреля, 2023, 18:40 — ИА Регнум. Командиры ВСУ из-за дефицита боеприпасов отправляют солдат собирать неразорвавшиеся снаряды, прилетающие с российской стороны. Об этом 8 апреля сообщает американская газета The Washington Post.

Vyacheslav Madiyevskyy/Global Look Press Миномет ВСУ

По данным журналистов, украинские войска испытывают критическую нехватку боеприпасов. Это сокращает возможности ВСУ для наступления, командованию приходится тщательнее выбирать цели для артиллерии.

Сообщается, что если ранее артиллерийский взвод (обычно два-три орудия) 59-й моторизованной бригады на востоке Украины производил более 20–30 выстрелов за сутки, то теперь в десять раз меньше, а иногда ни одного.

В WP заявили, что возможности российской стороны по обеспечению артиллерийской поддержкой втрое превышают возможности ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, украинская сторона продолжает обстреливать гражданские объекты на российской территории. 7 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что артиллерийский удар нанесли по селу Ржавец Шебекинского городского округа. Один из снарядов попал по строящемуся дому.