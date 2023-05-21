Донецк, 21 мая, 2023, 23:59 — ИА Регнум. Украинские военные, находящиеся на передовой в Донбассе, сталкиваются с проблемами по обеспечению их оружием, водой и едой, сообщил журналистам военнослужащий 14-й бригады Нацгвардии Украины Василий Ленив, который попал в плен под населенным пунктом Спорное (ДНР).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Военнопленный заявил, что его подразделению выдали старые автоматы. Кроме того, у отряда имелся один ручной противотанковый гранатомет (РПГ) с парой снарядов и пулемет Калашникова, от которого в результате обстрела отломался приклад.

Он также рассказал и о проблемах с провизией.

«Еда и вода просто ужасные. Воды очень мало давали: три бутылки на восемь человек на сутки, еды тоже очень мало. Первые дни за два дня я сделал одну банку каши на двоих. И это еще нужно было ходить пешком километра три-четыре (за провизией)», — добавил он в беседе с РИА Новости.

Как сообщало ИА Регнум, 8 апреля газета The Washington Post написала, что украинские войска испытывают критический дефицит боеприпасов. В связи с этим командиры подразделений ВСУ заставляют солдат собирать неразорвавшиеся снаряды, которые прилетают с российской стороны.

В публикации отмечается, что у Вооружённых сил России в три раза больше возможностей по обеспечению артиллерийской поддержкой, чем у украинских военных.