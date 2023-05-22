Вашингтон, 22 мая, 2023, 04:38 — ИА Регнум. Пять событий, обсуждавшихся на прошедшей неделе, доказывают, что Украина близка к провалу, написал 21 мая в своем микроблоге американский журналист Джексон Хинкл.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По его словам, речь идёт о взятии российскими войсками Артёмовска (ДНР), за которым может последовать оставление украинскими силами Часов Яра. При этом анонсированное весеннее наступление ВСУ так и не состоялось.

Кроме того, по мнению Хинкла, о крахе Украины говорит «ошеломляющее» количество бойцов, которых она потеряла, а также слухи о серьезном ранении главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного. Помимо этого журналист отметил, что украинский президент Владимир Зеленский объездил Западную Европу, «попрошайничая» помощь.

В заключение Хинкл добавил, что для «подкаблучников Украины выдалась плохая неделя».

Как сообщало ИА Регнум, 25 апреля бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что в случае затягивания украинского конфликта потери ВСУ станут сопоставимы с населением областного центра, такого как Житомир или Чернигов. В этих городах, по данным на 2021 год, проживало 260 тысяч и 280 тысяч человек соответственно.

21 мая представитель хакерской группы «Джокер ДНР» сообщил о том, что Валерий Залужный получил тяжелое ранение при ракетном ударе по штабу ВСУ в начале мая. Хакер уточнил, что эту информацию Киев скрывает по указанию западных кураторов, которые боятся, что известия о состоянии здоровья главнокомандующего подорвут боевой дух киевской армии.