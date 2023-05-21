Москва, 21 мая, 2023, 19:57 — ИА Регнум. Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный тяжело ранен при ракетном ударе по штабу ВСУ в начале мая, из-за чего может покинуть пост. Об этом заявил представитель хакерской группы «Джокер ДНР» со ссылкой на агентуру в украинских войсках.

Иван Шилов ИА REGNUM Валерий Залужный

По словам хакера, информация о состоянии здоровья Залужного не разглашается по указанию западных кураторов, чтобы не подрывать боевой дух, и без того надломленный потерей Артёмовска.

«У меня по этому поводу имеется серьёзная информация», — заявил представитель хакерской группы агентству РИА Новости.

По его информации, главнокомандующий ВСУ перенёс несколько сложных операций и состояние здоровья не позволит ему оставаться на посту.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 21 мая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Залужный продолжает исполнять свои обязанности. Такое заявление она сделала на фоне появившихся сообщений об исчезновении главнокомандующего. По её словам, подобные сообщения направлены на деморализацию украинских войск на фоне напряжённой ситуации в Артёмовске.

Позже в этот же день Залужный впервые с 8 мая появился в телеэфире. Как сообщили украинские СМИ, он выступил в формате видеосвязи перед сотрудниками одесского вуза в честь Дня науки.