Днепропетровск, Украина, 22 мая, 2023, 03:58 — ИА Регнум. Серия взрывов прогремела в украинском городе Днепропетровске. Об этом 22 мая сообщило украинское издание Klymenko Time. По данным онлайн-ресурса министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена на большей части территории Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Днепропетровск

Как уточнил депутат Верховной рады Максим Бужанский, за 15 минут в Днепропетровске произошло не менее трех взрывов. Информация о пострадавших и разрушениях инфраструктуры не приводится. Местные власти ситуацию пока воздерживаются от комментариев по ситуации.

Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской области а также в большинстве регионов Украины. Сирена в Киеве прозвучала в 02:24 мск, также режим воздушной тревоги действует на всей территории Украины, исключая Волынскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Львовскую, Ровенскую, Тернопольскую, Хмельницкую и Черновицкую обсласти.

Кроме того, как уточнил новостной ресурс «Факты» украинского телеканала ICTV, сообщения о взрывах поступили из Харьковской области. также зафиксировано появление БПЛА «Герань-2».

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Харькове и в Одессе на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов. Из Харькова поступила информация об одном пострадавшем.