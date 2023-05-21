Харьков, Украина, 21 мая, 2023, 23:03 — ИА Регнум. Серия взрывов прогремела в украинских городах Харькове и Одессе. Об этом 21 мая пишет издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Уточняется, что в Харькове произошло как минимум два взрыва. В свою очередь глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов в своём Telegram-канале сообщил о возможном ракетном ударе по селу Циркуны в Харьковской области. Он уточнил, что одна ракета могла попасть в землю, вторая повредила частный дом.

Также Синегубов рассказал об одном пострадавшем, раненому мирному жителю оказывают помощь медики. На месте работают экстренные службы.

В Одессе, по данным украинского издания «Зеркало недели», прогремело несколько взрывов. Отмечается, что в городе, по предварительным данным, работают системы ПВО. Информация о возможных пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.

В Харьковской и Одесской областях сообщения о взрывах поступили на фоне объявленной воздушной тревоги. Кроме того, по данным онлайн-ресурса по предупреждению населения украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги также прозвучал в Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях Украины.

Ранее ИА Регнум сообщало о двух взрывах в Харьковской области. Накануне украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Днепропетровской области на фоне сигнала воздушной тревоги. Кроме того, воздушную тревогу объявили в Харьковской и Полтавской областях.