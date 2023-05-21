Харьков, Украина, 21 мая, 2023, 20:19 — ИА Регнум. В Харькове вечером 21 мая прогремели два взрыва, в регионе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил Telegram-канал «Укринформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

По данным журналистов, взрывы были от ракет украинской системы противовоздушной обороны (ПВО), которые не попали по целям.

«Одна из ракет, предварительно ЗРК С-300, попала в землю, ещё одна повредила частный жилой дом», — сообщили в издании.

Есть данные, что один человек получил ранение, ему оказывают помощь медики. Других сведений нет.

Как сообщало ИА Регнум, накануне украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Днепропетровской области. Кроме того, воздушную тревогу объявили в Харьковской и Полтавской областях.