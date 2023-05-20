Днепропетровск, Украина, 20 мая, 2023, 22:46 — ИА Регнум. В Днепропетровской области Украины прогремела серия взрывов. Об этом в субботу, 20 мая, сообщил Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Взрывы в Днепропетровской области», — говорится в распространённом сообщении.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога была объявлена в Харьковской и Полтавской областях, а также в подконтрольной Украине части территорий Запорожской области. Мониторинговые ресурсы сообщили об активности беспилотных летательных аппаратов в районе Днепра.

Как передавало ИА Регнум, 20 мая в Краматорске Донецкой Народной Республики, находящимся под контролем Вооружённых сил Украины, прогремел взрыв. По данным украинских СМИ, в подконтрольных Украине населённых пунктах региона прозвучала воздушная тревога.