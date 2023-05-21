Киев, 21 мая, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Украинская певица Светлана Лобода, которая покинула Россию после начала спецоперации на Украине, объявила о своих планах провести благотворительный концерт в Киеве. Это решение вызвало недовольство поклонников в социальных сетях.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Светлана Лобода

Поклонники певицы стали оставлять на её странице в одной из соцсетей гневные комментарии. Основной причиной недовольства стало предполагаемое исполнение артисткой своих старых хитов на русском языке.

«Деньги не пахнут? Снова «русский мир» сюда тянете?», — написал один из интернет-пользователей.

«Это после речей про «один народ», — добавил ещё один пользователь.

«Может еще Киркорова и Лепса пригласим?», — отметил следующий комментатор.

В обсуждениях встречались и другие мнение интернет-пользователей. Одни выдворяли певицу в Россию, другие её защищали, напоминая о её проукраинской позиции, а третьи критиковали певицу за предательство, отмечая, что России она не нужна.

Сама Светлана Лобода никак не прокомментировала обсуждения.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле певица Лобода назвала глупой идею о переводе своих песен с русского языка на украинский, так как поклонники не поймут такого шага. Артистка указала, что свою популярность она приобрела не только на Украине, но и в странах бывшего СССР, где многие говорят на русском языке, понимают его и широко используют. Песен на украинском эти слушатели просто не смогут воспринять. При этом она отметила, что, находясь на территории своей родной страны, она предпочитает разговаривать на украинском языке.

Также Светлана Лобода вспомнила о заработках в России и о том, что здесь она была «артисткой номер один», зарабатывая большие деньги. У себя на родине артистка попала в список нежелательных персон за исполнение песен на русском языке и концертную деятельность в России.