Вильнюс, 24 ноября, 2022, 22:31 — ИА Регнум. Певица Светлана Лобода была включена в список нежелательных лиц в Литве. Об этом сообщила представитель литовского МВД Паулина Левицкайте.

Дарья Драй ИА REGNUM Светлана Лобода во время праздника выпускников школ «Алые паруса»

В свою очередь, министр культуры Литвы Симонас Кайрис назвал позицию Лободы по отношению к специальной операции России в б. УССР «непонятной».

Как сообщало ИА REGNUM, уроженка б. УССР Светлана Лобода в феврале текущего года публично выступила против российской спецоперации и отменила все свои концерты на территории России. Впрочем, это не помешало ей попасть в список «нежелательных звёзд» на территории б. УССР. В настоящее время Лобода проживает в Латвии.