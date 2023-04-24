Киев, 24 апреля, 2023, 03:53 — ИА Регнум. Украинская певица Светлана Лобода, покинувшая Россию после начала спецоперации, назвала глупой идею о переводе своих песен с русского языка на украинский, так как поклонники не поймут такого шага. Об этом артистка заявила 23 апреля в интервью изданию Deutche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Дарья Драй ИА REGNUM Светлана Лобода во время праздника выпускников школ «Алые паруса»

Как пояснила Лобода, у неё есть поклонники, которых она не может предать, отказавшись от всего, что делала раньше, в том числе от своих песен. При этом перевод песен с русского языка на украинский певица назвала абсолютно глупым и неправильным шагом.

Артистка указала, что свою популярность она приобрела не только на Украине, но и в странах бывшего СССР, где многие говорят на русском языке, понимают его и широко используют. Песен на украинском эти слушатели просто не смогут воспринять.

При этом Лобода отметила, что, находясь на территории своей родной страны, она предпочитает разговаривать на украинском языке. Помимо этого, певица пояснила, что говорит на украинском языке, общаясь с журналистами из украинских СМИ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что украинская певица Светлана Лобода вспомнила о заработках в России и о том, что здесь она была «артисткой номер один», зарабатывая большие деньги. У себя на родине Лобода попала в список нежелательных персон за исполнение песен на русском языке и концертную деятельность в России и сейчас проживает в Латвии.